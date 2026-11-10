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Александр Алаев высказался о возможном переизбрании на пост президента РПЛ

Александр Алаев высказался о возможном переизбрании на пост президента РПЛ
Комментарии

Президент Альфа-Банк Российской Премьер‑Лиги Александр Алаев высказался о возможном переизбрании на пост главы лиги на следующих выборах, которые запланированы на 2027 год.

— Вы для себя уже приняли решение, вы точно переизбираетесь на пост президента РПЛ в следующем году?
— Уже говорил, что у нас сейчас ключевой момент не с точки зрения того, что выборы президента в 2027 году пройдут. Лига без президента не останется никогда. Есть ряд документов, ряд необходимых дел, которые более важны. И это не просто подписание спонсорских контрактов, что мы уже сделали, они подписаны. Есть ещё взаимоотношения с регуляторами, есть ещё определённые проекты по развитию.

Мы с ко