Алексей Батраков заявил, что не сталкивался с негативом в Турции

Российский полузащитник «Галатасарая» Алексей Батраков рассказал, что не встречал никакого негатива в Турции. К стамбульскому клубу хавбек присоединился в летнее трансферное окно, перейдя из московского «Локомотива». На текущий момент Батраков забил два гола за «Галатасарай» в рамках турецкого чемпионата.

«Я пока не встречал никакого негатива в Турции. Если встречал болельщиков другого клуба, то всё проходило в положительном ключе», — сказал Батраков в эфире «Матч ТВ».

После 11 туров турецкой Суперлиги «Галатасарай» занимает первое место в турнирной таблице, набрав 28 очков. У идущего вторым «Трабзонспора» 25 очков.