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Компани вернулся к тренировкам «Баварии» после резкого ухудшения состояния здоровья

Компани вернулся к тренировкам «Баварии» после резкого ухудшения состояния здоровья
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Главный тренер мюнхенской «Баварии» Венсан Компани вернулся в расположение команды после резкого ухудшения состояния здоровья, из-за чего находился в больнице. Об этом сообщила пресс-служба клуба. В конце октября специалист потерял сознание на тренировке молодёжного состава.

«Венсан Компани идёт на поправку: с начала недели он снова находится на тренировочной базе «Зебенер Штрассе». Там же главный тренер «Баварии» проходит реабилитацию после травмы плеча.

В последнее время Компани находился под наблюдением врачей, а его обязанности временно исполнял помощник главного тренера Аарон Дэнкс», — говорится в сообщении пресс-службы на официальном сайте «Баварии».

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