Компани вернулся к тренировкам «Баварии» после резкого ухудшения состояния здоровья

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Венсан Компани вернулся в расположение команды после резкого ухудшения состояния здоровья, из-за чего находился в больнице. Об этом сообщила пресс-служба клуба. В конце октября специалист потерял сознание на тренировке молодёжного состава.

«Венсан Компани идёт на поправку: с начала недели он снова находится на тренировочной базе «Зебенер Штрассе». Там же главный тренер «Баварии» проходит реабилитацию после травмы плеча.

В последнее время Компани находился под наблюдением врачей, а его обязанности временно исполнял помощник главного тренера Аарон Дэнкс», — говорится в сообщении пресс-службы на официальном сайте «Баварии».