Андрей Лунёв высказался о многочисленных пенальти «Зенита» в рамках РПЛ

Голкипер московского «Динамо» Андрей Лунёв высказался о многочисленных пенальти, которые бьёт санкт-петербургский «Зенит» в рамках Альфа-Банк РПЛ. Сине-бело-голубые – лидеры по количеству пенальти среди клубов 10 европейских топ-лиг. С начала сезона-2025/2026 игроки «Зенита» исполнили 21 пенальти за 43 матча. Ближайший преследователь – «Реал», получивший 18 пенальти.

— Как вы смотрите на многочисленные пенальти, которые бьёт «Зенит»?

— Но они заслуженные, в большинстве своём. Конечно, интерпретации разные — одним дают, а вот, допустим, в матче «Оренбург» — ЦСКА такой не дали почему-то. Не знаю почему. Есть ЭСК, они все решения признают правильными, тяжело что-то комментировать, — приводит слова Лунёва «РБ Спорт».