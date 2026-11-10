15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymdRcEf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Агент Батракова подтвердил, что «Галатасарай» и «Фенербахче» интересуются Матвеем Кисляком

Агент Батракова подтвердил, что «Галатасарай» и «Фенербахче» интересуются Матвеем Кисляком
Комментарии

Футбольный агент Владимир Кузьмичёв, представляющий интересы ряда российских игроков, подтвердил информацию, что полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк попал в сферу интересов турецких «Галатасарая» и «Фенербахче».

— У меня есть вопрос… Вы сказали, что Матвеем Кисляком, не вашим клиентом, да, клиентом Александра Маньякова, полузащитником ЦСКА, интересуются и «Галатасарай», и «Фенербахче».
— Да, у меня есть такая информация. Инсайдерская.

— У Батракова, допустим, в «Галатасарае» не спрашивали про Кисляка, что можешь сказать о нём?
— Насколько я знаю, к Лёше с этим вопросом никто не обращался и информацию не собирал, — сказал Кузьмичёв в новом выпуске на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

Материалы по теме
Бубнов сообщил, что Ротенберг требует от Галактионова 90 млн в качестве неустойки