15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymdRcEf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Акрона» Лончар: Благоевич спрашивал меня, сможет ли он добиться успеха в РПЛ

Игрок «Акрона» Лончар: Благоевич спрашивал меня, сможет ли он добиться успеха в РПЛ
Комментарии

Полузащитник «Акрона» Стефан Лончар высказался о главном тренере тольяттинского клуба Срджане Благоевиче. Сербский специалист возглавил российский клуб минувшим летом. Прежде он работал в «Партизане».

«Когда Благоевич приходил в «Акрон», советовался, спрашивал меня, может ли он со своим стилем игры здесь добиться успеха. Я сказал, что да. У нас есть качества для этого, хорошие пацаны, которые хотят прогрессировать. Тренер уже тогда смотрел наши матчи, а я сказал: «Конечно, приезжайте!» Сейчас нам нужно улучшить результаты», — сказал Лончар в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Материалы по теме
Александр Бубнов назвал самого переоценённого тренера РПЛ
Комментарии