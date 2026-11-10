Игрок «Акрона» Лончар: Благоевич спрашивал меня, сможет ли он добиться успеха в РПЛ

Полузащитник «Акрона» Стефан Лончар высказался о главном тренере тольяттинского клуба Срджане Благоевиче. Сербский специалист возглавил российский клуб минувшим летом. Прежде он работал в «Партизане».

«Когда Благоевич приходил в «Акрон», советовался, спрашивал меня, может ли он со своим стилем игры здесь добиться успеха. Я сказал, что да. У нас есть качества для этого, хорошие пацаны, которые хотят прогрессировать. Тренер уже тогда смотрел наши матчи, а я сказал: «Конечно, приезжайте!» Сейчас нам нужно улучшить результаты», — сказал Лончар в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.