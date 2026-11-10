Галлас: сборная Франции значит многое для Зидана

Бывший футболист лондонского «Арсенала» и сборной Франции Вильям Галлас поделился мнением об отношении главного тренера французской национальной команды Зинедина Зидана к своей работе.

«Сборная Франции значит многое для Зидана. Он отказался от работы со многими клубами ради национальной команды. С первого же матча игра сборной Франции под его руководством стала более атакующей.

Зидан посадил некоторых футболистов на скамейку запасных, провёл ротацию состава, и все это приняли, хотя игроков обычно расстраивает подобное. Но мы говорим о Зизу — он очень скромен, хоть и был одним из лучших плеймейкеров мира, все футболисты уважают Зидана и принимают его решения.

Зидан знает, как нужно разговаривать с футболистами. Думаю, в скором времени сборная Франции будет близка к тому, чтобы выиграть всё, либо, по крайней мере, ближайший чемпионат Европы. Считаю, что наша команда выиграет Евро-2028, поскольку наш состав очень силён», — приводит слова Галласа Get French Football News.

На данный момент сборная Франции с 10 очками возглавляет турнирную таблицу группы А Лиги наций УЕФА.