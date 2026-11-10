Агент Сафонов: Костя Сарсания мне практически жизнь спас

Футбольный агент Алексей Сафонов рассказал о коллеге и друге Константине Сарсании, который сыграл важную роль в его профессиональной жизни. Сарсания — советский футболист, российский футбольный агент, функционер и тренер. Скончался 7 октября 2017 года в возрасте 49 лет.

«Мы дружили. Однажды он мне практически жизнь спас. Я собрал в «Сибири» команду, которая боролась за выход в Премьер-Лигу. Из 18 человек в заявке 14 были из нашего агентства. В какой-то момент нас начали конкретно прибивать судейством. Я в шутку предложил: «Может, уже поздравим «Анжи» и «Аланию» с выходом, а сами с «Уралом» третье место разыграем?»

Руководители «Анжи» на это сильно разозлились — обещали прибить. Сарсания услышал об этом, когда привозил в Махачкалу «Химки». Пришлось Косте два-три дня пить с ними коньяк, объясняя, что я его друг. Наконец, люди смягчились: «Раз это твой друг, а ты мне как брат, всё, закрыли тему». А так хрен его знает, куда бы эта история повернулась. Я, кстати, узнал о ней только после смерти Кости — от его близких друзей и сестры.

Нас связывали настоящие дружеские отношения. Если мне что-то нужно было, я знал, что он подстрахует. И наоборот. Я, кстати, познакомил его с Курбаном. Чемпионский «Рубин» иностранцами в основном Сарсания комплектовал. Команда была звёздная: Ребров, Милошевич, Нобоа…

Он был лёгким в общении, коммуникабельным, хорошо знал язык. Любимец женщин, постоянно шутил. Я практически не видел его с кислым лицом.

У него была мечта: стать тренером. Если что-то не выходило, не стеснялся приглашать из Франции серьёзного тренера на две-три недели, чтобы показал что-то новое. Может быть, «агентского» фарта ему в тренерстве не хватило.

Мне позвонили в день его смерти. Я сначала не поверил. Мы должны были в понедельник решить вопрос по одному игроку. У него обнаружили тромб, а ловушку не поставили, которая должна была другие поймать. Если бы он лежал, возможно, ничего бы не случилось. Но в выходные в клинике врачей почти не было — оставались то ли студенты, то ли практиканты. Костя попросил перевезти его к телевизору, посмотреть какой-то футбольный матч, и это, возможно, сыграло роль.

На похороны приехало всё руководство «Зенита», Манчини. Когда тебя провожает около тысячи человек, значит, след человек оставил. Жал