Жена Лероя Зане рассказала, что супруга партнёра немца по «Галатасараю» флиртовала с ним

Кэндис Брук, жена вингера «Галатасарая» Лероя Зане, заявила, что супруга одного из партнёров немца по турецкому клубу флиртовала с ним. Под фото Кэндис в социальных сетях одна из подписчиц усомнилась в их любви, а Брук в ответ рассказала о данном инциденте.

«Самое странное в том, что здесь, в Турции, девушка товарища по команде Лероя флиртовала с ним в личных сообщениях. Удивительно то, что я не надрала ей задницу и проигнорировала этот инцидент. Эта женщина никогда не была нашей проблемой. Она — проблема её мужа. Не наша», — написала Брук в комментариях под своим постом.

Когда подписчики захотели узнать подробности, Кэндис добавила несколько деталей: «Просто представьте, какое спокойствие я сохраняла. Я никогда никого из них не разоблачала. Одного моего неудачного шага было бы достаточно, чтобы перевернуть весь клуб с ног на голову. Я не из тех, кто подстрекает. Но у меня тоже есть сила сделать это, если захочу. Я выбираю мир, потому что могла бы и нагнетать обстановку. Но зачем? Чтобы создать напряжение во всём клубе из-за одной женщины? Я бы этого не сделала».

Также из отдельных комментариев удалось узнать, что всё это произошло в прошлом году, а упомянутый футболист — звезда и в их семье есть дети.

Зане и Брук впервые начали появляться вместе на публике в конце 2010-х годов. До сих пор неизвестно, находится ли пара в официальном браке, однако Лерой публично называет Кэндис своей женой. Пара также воспитывает двоих детей: Тобиаса и Рио Стеллу.