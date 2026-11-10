Батраков рассказал, почему на стадионе «Галатасарая» включают «Калинку» после его голов

Полузащитник «Галатасарая» Алексей Батраков объяснил, как на стадионе турецкого клуба появилась традиция включать «Калинку» после его голов.

«Не знаю, почему стали включать «Калинку». Думаю, что после какого‑то матча кто‑то выложил клип, и пошло после этого. Я специально ничего не делал.

Ко мне перед матчем подошли и сказали, как я смотрю на то, что после моего гола включат «Калинку». Я сказал, чтобы включали, но без моего имени, чтобы не было слишком пафосно. Когда стадион начал петь, стало очень приятно», — сказал Батраков в эфире «Матч ТВ».

21-летний россиянин перешёл в «Галатасарай» из московского «Локомотива» в августе. В 13 матчах за команду он забил шесть мячей и отдал три результативные передачи.