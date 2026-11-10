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Агент Сафонов — о карьере Давыдова: дело не в ярлыке «спартаковский Месси»

Агент Сафонов — о карьере Давыдова: дело не в ярлыке «спартаковский Месси»
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Футбольный агент Алексей Сафонов поделился размышлениями о карьере экс-футболиста «Спартака» Дениса Давыдова.

— Давыдова не сбил с пути ярлык «спартаковского Месси»?
— Думаю, дело не в ярлыке. У него были определённые ограничения по здоровью. Вредит не ярлык, а собственное отношение к футболу. Недаром Старостин говорил: «Надо любить футбол в себе, а не себя в футболе». Где-то распустился, где-то ещё что-то. Я всегда говорю футболистам: «Если тебя несут на руках — не спеши радоваться, процессия может идти на кладбище».

Нельзя расслабляться. Тем более если играешь в такой команде, как «Спартак», ты медийный человек. Мы со своей стороны помогали ему: он поехал в Нижний Новгород, поиграл в Болгарии. Сейчас, по-моему, в Медиалиге, — сказал Сафонов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

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