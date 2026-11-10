«Артём обиделся». Первый агент Дзюбы рассказал, почему они прекратили сотрудничество

Первый агент нападающего Артёма Дзюбы Алексей Сафонов рассказал, почему завершилось их сотрудничество.

«Давно не общались, но, если увидимся, поздороваемся. Мы не ругались. Просто закончился контракт, и человек захотел чего-то другого.

Когда в «Спартаке» у Дзюбы возникла конфликтная ситуация, я договорился с Непомнящим, чтобы взял Артёма в «Томь». Параллельно развивалась история с Шишкиным. У него ещё контракта не было, и поэтому в последние дни заявки я полетел с ним в Самару. Артём обиделся: мол, Шишкин для тебя важнее меня. Но по Дзюбе всё было на 100% решено, а Шишкин мог остаться без команды. Возможно, тогда появилась какая-то трещина. Но у меня никогда не было деления на игроков первого и второго сорта.

Ничего страшного. Грязью друг друга мы не поливаем. Есть такая шутка: если кидаться друг в друга дерьмом, можно не попасть, а руки испачкаешь. У нас до такого не доходило», — сказал Сафонов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.