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«Артём обиделся». Первый агент Дзюбы рассказал, почему они прекратили сотрудничество

«Артём обиделся». Первый агент Дзюбы рассказал, почему они прекратили сотрудничество
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Первый агент нападающего Артёма Дзюбы Алексей Сафонов рассказал, почему завершилось их сотрудничество.

«Давно не общались, но, если увидимся, поздороваемся. Мы не ругались. Просто закончился контракт, и человек захотел чего-то другого.

Когда в «Спартаке» у Дзюбы возникла конфликтная ситуация, я договорился с Непомнящим, чтобы взял Артёма в «Томь». Параллельно развивалась история с Шишкиным. У него ещё контракта не было, и поэтому в последние дни заявки я полетел с ним в Самару. Артём обиделся: мол, Шишкин для тебя важнее меня. Но по Дзюбе всё было на 100% решено, а Шишкин мог остаться без команды. Возможно, тогда появилась какая-то трещина. Но у меня никогда не было деления на игроков первого и второго сорта.

Ничего страшного. Грязью друг друга мы не поливаем. Есть такая шутка: если кидаться друг в друга дерьмом, можно не попасть, а руки испачкаешь. У нас до такого не доходило», — сказал Сафонов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

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