Умер бывший тренер женских сборных СССР и России по футболу Олег Лапшин

Бывший главный тренер женских сборных СССР и России Олег Лапшин умер на 90-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба Московской федерации футбола. Причина смерти не уточняется.

Лапшин начал тренерскую деятельность в 1962 году, работал в ФШМ и со сборными Москвы разных возрастов. Он являлся заслуженным тренером РСФСР.

Лапшин руководил женскими национальными командами СССР и России с 1988 по 1994 год. Впоследствии занимал пост президента Ассоциации женского футбола страны. Также входил в состав исполкома Российского футбольного союза и профильных комитетов Международной федерации футбола и Союза европейских футбольных ассоциаций. С 1999 по 2007 год Лапшин возглавлял школу «ФШМ-Торпедо».