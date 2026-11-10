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Умер бывший тренер женских сборных СССР и России по футболу Олег Лапшин

Умер бывший тренер женских сборных СССР и России по футболу Олег Лапшин
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Бывший главный тренер женских сборных СССР и России Олег Лапшин умер на 90-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба Московской федерации футбола. Причина смерти не уточняется.

Лапшин начал тренерскую деятельность в 1962 году, работал в ФШМ и со сборными Москвы разных возрастов. Он являлся заслуженным тренером РСФСР.

Лапшин руководил женскими национальными командами СССР и России с 1988 по 1994 год. Впоследствии занимал пост президента Ассоциации женского футбола страны. Также входил в состав исполкома Российского футбольного союза и профильных комитетов Международной федерации футбола и Союза европейских футбольных ассоциаций. С 1999 по 2007 год Лапшин возглавлял школу «ФШМ-Торпедо».

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