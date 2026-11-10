Полузащитник «Барселоны» де Йонг: очень мало людей вообще смотрят матчи целиком

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг заявил, что сейчас мало кто смотрит матчи целиком, из-за чего футболистов теперь оценивают прежде всего по статистике.

«Очень мало людей вообще смотрят матчи целиком, все 90 минут. Некоторые не совсем понимают, что происходит на поле, почему игроки принимают те или иные решения, что действительно является полезным действием, а что нет.

Самое простое в футболе – оценивать игроков по голам и голевым передачам. В моём случае таких показателей, конечно, значительно меньше. Но если вы смотрите на мою игру, то вполне можете понять, хороший я футболист или нет», – приводит слова де Йонга ES