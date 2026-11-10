Тренер сборной Аргентины выбрал двух претендентов на футболку Месси с номером 10 — ESPN

Тренерский штаб сборной Аргентины во главе с Лионелем Скалони определил двух кандидатов на футболку с номером 10, освободившуюся после завершения карьеры нападающего Лионеля Месси в национальной команде. Об этом сообщает ESPN Argentina.

По информации источника, в шорт‑лист вошли капитан миланского «Интера» Лаутаро Мартинес и атакующий полузащитник «Комо» Нико Пас. Окончательное решение объявят ближе к концу текущего тренировочного сбора.

Лионель Месси завершил выступления за сборную Аргентины. Его последний матч за национальную команду прошёл 7 октября 2026 года — товарищеская игра с командой Бенина на стадионе «Монументаль» в Буэнос‑Айресе. Встреча завершилась победой Аргентины со счётом 3:0. В этом матче Месси забил один гол и отдал две результативные передачи.