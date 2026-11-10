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«Лидс Юнайтед» хочет продлить контракт с Калверт-Льюином — TEAMtalk

«Лидс Юнайтед» хочет продлить контракт с Калверт-Льюином — TEAMtalk
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«Лидс Юнайтед» планирует продлить контракт с нападающим Домиником Калверт-Льюином во время паузы на матчи сборных. Об этом сообщает TEAMtalk.

По данным источника, сам футболист также хотел бы задержаться в команде. Обе стороны ожидают, что переговоры пройдут успешно.

Англичанин играет за «Лидс Юнайтед» с лета 2025 года. В нынешнем сезоне Калверт-Льюин принял участие в 12 матчах во всех турнирах, в которых отметился пятью голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

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