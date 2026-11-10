Сборная России U17 дважды сыграет с командой Египта в Каире

Футболисты сборной России до 17 лет дважды сыграют с командой Египта, матчи пройдут 11 и 13 ноября в Каире. Об этом сообщил официальный сайт РФС.

Египет готовится к чемпионату мира U17, который состоится в конце месяца. На турнире африканская команда выступит в группе с Грецией, Катаром и Панамой. В июне сборная Египта заняла третье место на Кубке африканских наций U17.

Для сборной России U17 предстоящие игры станут третьей подряд встречей с участником чемпионата мира. В ходе сентябрьско‑октябрьского сбора команда дважды сыграла с Сербией и Таджикистаном — эти сборные также выступят на турнире в Катаре.

В октябре россияне дважды обыграли Таджикистан — со счётом 1:0 и 2:1. В сентябре команда провела два матча с Сербией: выиграла со счётом 2:0, а затем уступила — 2:3.