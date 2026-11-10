Кукурелья не согласился с тем, что Диоманде обороняется лучше, чем Винисиус

Защитник мадридского «Реала» Марк Кукурелья не считает, что полузащитник Ян Диоманде помогает ему в обороне больше, чем вингер команды Винисиус Жуниор.

«Я не думаю, что он помогает мне больше, я думаю, что на него больше обращают внимание. Диоманде бежит назад, и об этом пишут повсюду. Винисиус возвращается назад в трёх эпизодах и не возвращается в одном… И все говорят о том эпизоде, когда он не бежал.

Если бы Вини забивал по три гола за игру, никто бы ничего не говорил… Для нас самое главное, чтобы он вернулся к своей лучшей форме, потому что, если он в лучших кондициях, у нас отличная команда», – приводит слова Кукурельи Marca.