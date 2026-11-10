Вальдано объяснил, почему футболисты не любят высказываться на социальные темы

Экс-игрок и тренер мадридского «Реала» Хорхе Вальдано высказался о том, что нападающий «сливочных» Килиан Мбаппе не до конца надел футболку в поддержку жителей Сеуты перед матчем с «Эльче» (3:2) 15 сентября. Напомним, 30 июля на территорию испанского полуэксклава попытались проникнуть более 70 тыс. мигрантов из Марокко. Значительная их часть остались в городе, при попытке штурма погибли десятки человек.

– Вы часто говорите, что футбол – это способ сбежать от реальности, но в последнее время кажется, что реальность сама преследует тебя. Поняли ли вы, почему решение Мбаппе не показывать на своей футболке надпись в поддержку жителей Сеуты вызвало такой резонанс?

– Я понял, что сделал Мбаппе. В Сеуте есть два типа жертв: с точки зрения испанцев и с точки зрения африканцев. Это был жест, который не был направлен против Сеуты, он просто выражал поддержку тем, кто ближе Мбаппе по своей идентичности.

После этих скандалов становится понятно, почему игроки не решаются высказываться. Когда они всё же занимают определённую позицию, вместо того чтобы поддержать их, понять или вступить с ними в дискуссию, на них обрушивается шквал критики. Если Мбаппе говорит о Сеуте, его осуждает общественность; если он шутит о Мао Цзэдуне, его осуждает весь Китай…

Создается впечатление, что мы восхищаемся футболистами, только когда они находятся на поле, а за его пределами недооцениваем, критикуем или просим молчать, словно они не имеют никакого значения для общества, – приводит слова Вальдано El Pais.