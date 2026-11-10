Президента ФИФА Инфантино могут вызвать в Конгресс США из‑за связей с Трампом — Telegraph

Президента ФИФА Джанни Инфантино могут вызвать в Конгресс США в январе для дачи показаний по делу о связях организации с президентом Дональдом Трампом, об этом сообщает The Telegraph.

По информации источника, расследование проводит конгрессмен Джейми Раскин. В случае победы демократов на выборах он возглавит юридический комитет палаты представителей и получит право направлять повестки и запрашивать документы.

Среди эпизодов, которые интересуют комитет, — аренда ФИФА офиса в Trump Tower в Нью‑Йорке и вручение Дональду Трампу первой премии мира ФИФА. Награду Инфантино вручил в декабре 2025 года на жеребьёвке чемпионата мира в Вашингтоне.

Комитет также запросил сведения по ситуации с домработницей Инфантино в Майами. По данным источника, глава ФИФА обращался к своему советнику Карлосу Кордейру с просьбой помочь ей получить разрешение на работу; в документах фигурировали выплаты через FIFA Americas. В ФИФА заявили, что Инфантино лично оплачивал услуги домашнего персонала и нарушений нет.

В материалах расследования есть и отменённый проект по продаже части коммерческих прав на чемпионат мира частным инвесторам. Основным инвестором должна была стать компания Thrive Eternal, основанная Джошуа Кушнером — братом зятя Трампа Джареда Кушнера. Из‑за возражений футбольных федераций и континентальных ассоциаций ФИФА отказалась от сделки в июле. По сведениям издания, братьев Кушнер также могут вызвать для дачи показаний в январе.

Джанни Инфантино возглавляет ФИФА с 2016 года и намерен участвовать в следующих выборах президента организации. Голосование запланировано на 18 марта 2027 года на конгрессе ФИФА в Рабате, Марокко.