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Доминик Калверт-Льюин: я очень рад и горд находиться в расположении сборной Англии

Доминик Калверт-Льюин: я очень рад и горд находиться в расположении сборной Англии
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Нападающий «Лидс Юнайтед» и сборной Англии Доминик Калверт-Льюин рассказал, что для него значит возможность выступать за национальную команду своей страны.

«В детстве я мечтал играть за сборную Англии и представлять свою страну, поэтому я очень рад и горд находиться в расположении команды. Впервые я испытал это чувство шесть лет назад. С тех пор прошло столько времени, поэтому я ценю то, что у меня есть такая возможность», — приводит слова Калверт-Льюина BBC.

В нынешнем клубном сезоне Калверт-Льюин принял участие в 12 матчах во всех турнирах, в которых отметился пятью голами. На данный момент сборная Англии с девятью очками находится на втором месте в группе С Лиги наций УЕФА.

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