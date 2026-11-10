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Агент Сафонов рассказал о казусе экс-нападающего «Спартака» Давыдова в Турции

Агент Сафонов рассказал о казусе экс-нападающего «Спартака» Давыдова в Турции
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Футбольный агент Алексей Сафонов рассказал о курьёзном случае, который произошёл с экс‑нападающим «Спартака» Денисом Давыдовым во время сборов в Турции.

«Была история с Давыдовым. Перед вылетом Дениса на сборы «Спартака» в Турцию купили ему две пары бутс. Вдруг звонит Ване Бакулину, моему тогдашнему партнёру, и говорит: «Вань, бутсы нужны». Тот удивился: «Как можно за один день две пары угробить?» Давыдов рассказывает: «Ты не поверишь! Прилетаю в Турцию, стою в аэропорту. Вижу, какой-то мужик с тележкой идёт, кладёт мои сумки. Я думаю: администратор «Спартака», встречает звезду молодёжной сборной — вот это сервис! А мужик кладёт сумки в багажник машины и уезжает».

Какой-то таксист или просто прохожий. Уехал со всеми сумками. Майки ещё можно найти, а бутсы — индивидуальная вещь. Хорошо, тогда в Турцию каждый день прилетали по две-три команды. На следующий день отправили ему новые бутсы. Кстати, сейчас мы ведём дела ещё одного Давыдова», — рассказал Сафонов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

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