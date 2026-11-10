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Главный тренер «Нижнего Новгорода» Гаранин объяснил результативность Грулёва

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Гаранин объяснил результативность Грулёва
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Главный тренер «Нижнего Новгорода» Вадим Гаранин высказался о результативности нападающего команды Вячеслава Грулёва. В 20 матчах текущего клубного сезона футболист забил 19 голов и отдал одну результативную передачу.

— Многие удивлены результативности Грулёва в Первой лиге. Как это объяснить?
— Слава работает. Ему есть что доказывать после не совсем лёгкого периода, который у него был в предыдущие годы в «Динамо» и в «Нижнем». Надо понимать, что эти мячи забивает не Слава, а вся наша команда. Создают те ситуации, в которых Слава забивает. Он обязан оказываться в тех точках, как нападающий, где оказывается. И очень много для этого делает команда.

— Если «Нижний Новгород» заранее решит задачу, команда будет специально играть на него, чтобы он побил рекорд Первой лиги?
— Не думаем про рекорды. Дай бог, чтобы это всё случилось. Сейчас наша цель — матч с «Торпедо». Тяжелейшая игра 21 ноября, — сказал Гаранин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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