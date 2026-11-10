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Игрок «Борнмута» Эли Крупи заменит травмированного Маркуса Тюрама в сборной Франции — RMC

Игрок «Борнмута» Эли Крупи заменит травмированного Маркуса Тюрама в сборной Франции — RMC
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Нападающий «Интера» Маркус Тюрам пропустит ближайшие матчи сборной Франции в Лиге наций из-за повреждения. Как сообщает RMC Sport, его заменит форвард «Борнмута» Эли Крупи.

По официальной информации, Тюрам из-за дискомфорта в правом бедре не смог принять участие в тренировке национальной команды. В связи с этим было принято решение отпустить игрока в расположение клуба.

Таким образом, 29-летний Тюрам не сыграет в матчах Лиги наций с Италией (12 ноября) и Турцией (15 ноября).

Для 20-летнего Крупи это первый вызов в сборную Франции. Ранее Эли заявил, что хотел бы выступать за французскую национальную команду. Футболист также имеет право представлять на международной арене Португалию и Кот-д'Ивуар.

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