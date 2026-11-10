Вильям Галлас: «Арсенал» играет уверенно, они выглядят очень сильными

Бывший футболист лондонского «Арсенала» и сборной Франции Вильям Галлас ответил, насколько он уверен в шансах «канониров» защитить чемпионский титул в нынешнем сезоне.

«Арсенал» играет очень уверенно. Они пропустили всего пять голов в АПЛ, и это будет главный вопрос для всех: сколько мячей они пропустят в этом сезоне? В прошлом розыгрыше, я знаю, все говорили о том, что они пропустят, возможно, меньше 15 голов, но во второй половине сезона «Арсеналу» было тяжело.

Сейчас они выглядят действительно очень сильными. Мы часто говорим об их защитниках и о том, насколько они хороши, но я думаю, что нужно рассуждать обо всей команде, потому что первыми защищаться должны нападающие и вингеры. Они выполняют свою работу должным образом, и это позволяет защитникам обороняться, не испытывая чрезмерного давления.

Будет очень интересно посмотреть, смогут ли они поддерживать такой уровень игры до конца сезона, но мы знаем, что вторая половина чемпионата всегда является самым сложным периодом для любого клуба. Сейчас кажется, что только две команды, «Арсенал» и «Манчестер Сити», действительно будут бороться за титул», — приводит слова Галласа Tribal Football.