Джеррард — о «Челси»: им нужны защитники мирового класса

Бывший полузащитник и капитан «Ливерпуля» Стивен Джеррард выразил мнение, что «Челси» нужно приобрести трёх сильных защитников.

«Стоит ли «Челси» начать новый этап трансферной кампании с усиления защиты? Да, на 100%. У «Челси» хорошие защитники. Мне очень нравится Рис Джеймс – когда он здоров и готов играть на позиции правого защитника, то он лучший на этой позиции в стране.

Мне импонирует Колуилл: он обеспечивает команде необходимый баланс, к тому же он левша. У них теперь есть потрясающий вратарь [Эмилиано Мартинес], с которым я работал [в «Астон Вилле»]. А если посмотреть на полузащиту и линию атаки, то становится понятно, что эта команда способна конкурировать на достаточно высоком уровне.

Но, при всём уважении, чтобы «Челси» мог соперничать с «Арсеналом», «Манчестер Сити» и «Ливерпулем», а также ставить высокие задачи в Лиге чемпионов, им нужны центральные защитники и левый защитник мирового класса. Таково мое мнение. Вспомните их оборону в те времена, когда я сам играл: Эшли Коул, Джон Терри, Рикарду Карвалью, Бранислав Иванович. Это была четвёрка защитников, способная конкурировать на топ-уровне – как в АПЛ, так и в Лиге чемпионов.

Если сравнить нынешнюю оборонительную линию «Челси», включая вратаря, с той, то разница между Петром Чехом и Эмилиано Мартинесом невелика. Эми доказал, что способен выиграть чемпионат мира и выступать на самом высоком уровне.

Но вот нынешним защитникам «Челси» ещё предстоит доказать, что они способны проявить себя в таких условиях. Та четвёрка защитников клуба, которую я назвал выше, была мощнейшим фундаментом команды – вместе с Клодом Макелеле или Майклом Эссьеном, действовавшими впереди них. Это были игроки мирового класса. Чтобы выйти на новый уровень, «Челси» нужно усилить состав игроками такого же калибра», – приводит слова Джеррарда Metro.