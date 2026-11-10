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«Бавария» присматривается к игроку «Брюгге» как к усилению на позиции центрфорварда — B&G

«Бавария» присматривается к игроку «Брюгге» как к усилению на позиции центрфорварда — B&G
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22‑летний форвард «Брюгге» Николо Трезольди вошёл в шорт‑лист «Баварии». Несмотря на продление контракта с Гарри Кейном, мюнхенский клуб рассматривает игрока как потенциальное усиление на позиции центрального нападающего. Об этом сообщает Bayern & Germany в соцсети.

По информации источника, скауты «Баварии» неоднократно посещали Бельгию для оценки игры Трезольди, а его кандидатура обсуждалась внутри клуба несколько недель назад. Футболист, выступающий за молодёжную сборную Германии, связан контрактом с «Брюгге» до 2029 года.

Оценочная стоимость трансфера — € 40–50 млн. Transfermarkt оценивает форварда в € 35 млн. Интерес к игроку проявляют и другие ведущие клубы Европы, такие как «Барселона», «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

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