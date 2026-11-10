Экс-президент «Локомотива» Наумов сравнил скандал с Галактионовым с увольнением Рахимова

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов сравнил ситуацию с экс-тренером железнодорожников Михаилом Галактионовым с историей увольнения Рашида Рахимова и изложил свой взгляд на то, как клубу стоит урегулировать нынешний конфликт.

— Ситуацию с Галактионовым можно сравнить со скандальным уходом Рашида Рахимова ещё при вас?

— Можно, определённая схожесть есть. Как мы сделали тогда? Был матч в Кубани, на последней минуте забивает наш игрок, которого мы отдали в аренду. Проигрываем. После матча я был в раздевалке с командой, и тут забегает Рахимов: «Всё, я больше не могу! Не знаю, что делать с этой командой». Целая истерика у него случилась. В тот момент я понял, что надо расставаться, потому что тренер потерял нить управления командой. Так сейчас случилось и с Галактионовым. Предложил Рахимову написать заявление — он отказался.

Я принимал решение отстранить его от команды один, без совета директоров. Меня очень удивляет, когда тренер уходит из клуба, а после него ничего не остаётся — ни наработок, ни схем, ни мыслей. Поэтому сказал Рахимову: «Сделай отчёт о своей работе, а мы решим с компенсацией». С агентом мы месяц разговаривали и договорились выплатить половину из того, что должны были, из-за плохих результатов. Рахимов согласился — расстались.

Между этими случаями действительно можно провести аналогию. Сейчас клуб не должен раздувать из этого трагедию. Пока Галактионов может продолжить работать в кабинете, без команды. Но надо встречаться и обговаривать компромиссы. Думаю, нужно сделать так же — пополам. Он немало сделал для «Локо»: бронзу выиграл и вообще неплохо работал. Думаю, Ротенберг может договориться, просто надо сесть и проговорить. Может предложить 30 миллионов рублей из 60, сказать: «Ты нормально работал, но сейчас мы на дне». Вот и весь вопрос. А если стоять на том, что Галактионов сам должен заплатить, конечно, он на это не пойдёт. И тогда будут уже судебные разбирательства, что никому не нужно, — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.