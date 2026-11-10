«Гонка одного фаворита». Вильям Галлас — о борьбе за чемпионство в АПЛ

Бывший футболист лондонского «Арсенала» и сборной Франции Вильям Галлас предположил, смогут ли «Ливерпуль» и «Челси» навязать конкуренцию «канонирам» и «Манчестер Сити» в борьбе за чемпионство по итогам нынешнего сезона.

«Я так не думаю. После первых пяти туров все говорили, что борьба развернётся между «Арсеналом» и «Манчестер Сити», но сейчас и «Манчестер Сити» выглядит не таким уж сильным. Так что, возможно, в гонке будет ещё одна команда. Это значит, что борьба будет не только с «Манчестер Сити». Она может развернуться и с другой командой, но я не знаю, будет ли это «Ливерпуль». Я не уверен. Честно говоря, «Челси» тоже ещё не готов.

Вторая команда определится к концу сезона и не будет так сильно отставать от «Арсенала». Именно поэтому кажется, что «Арсенал» действительно может выиграть титул. Это гонка одного фаворита. Но, как мы знаем, это только начало сезона. Я понимаю, все очень взволнованы. Многие надеются, что «Арсенал» выиграет этот трофей дважды подряд, но посмотрим, что будет дальше, потому что мы знаем, что самая сложная часть сезона будет в феврале и марте», — приводит слова Галласа Tribal Football.