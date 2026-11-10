Экс-голкипер «Спартака» Ринат Дасаев заявил о готовности вернуться к тренерской работе

Бывший вратарь «Спартака» Ринат Дасаев заявил, что готов вернуться к тренерской работе. Он также сообщил, что готов помогать молодым специалистам и делиться опытом.

«Если поступит предложение вернуться в футбол, я приму его. Мне интересно поработать тренером. Я готов помогать более молодым специалистам и делиться опытом. Сейчас я не связан с профессиональным футболом. Если кто-то хочет видеть меня, я с удовольствием рассмотрю этот вариант. Конечно, хочется вернуться в «Спартак». Это моя команда», — приводит слова Дасаева Metaratings.

В игровой карьере голкипер выступал за «Волгарь», «Спартак», «Севилью» и сборную СССР. После завершения карьеры он работал тренером в «Севилье», «Спартаке», «Торпедо» и сборной России.