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Кукурелья: на сегодняшний день считаю, что «Реал» — лучшая команда Европы

Кукурелья: на сегодняшний день считаю, что «Реал» — лучшая команда Европы
Комментарии

Защитник мадридского «Реала» Марк Кукурелья выразил мнение, что «сливочные» на данный момент лучшие в Европе.

— На сегодняшний день я считаю, что мы лучшая команда Европы. Мы набрали отличный ход, провели много хороших матчей. Команда выглядит очень солидно.

— Находится ли «Реал» в лучшей форме, чем «ПСЖ»?
— У «ПСЖ» очень хорошая команда… Но, честно говоря, я не смотрю их матчи, не буду вам врать. Я даже не видел их игру с «Барселоной». Я вообще мало смотрю футбол. Дело не в том, что он мне не нравится, просто у меня есть другие дела, мне нужно проводить время с детьми.

Это очень хорошая команда, у них отличные игроки, и они уже много лет работают над одним проектом. Но прямо сейчас «Реал» мне кажется сильнее, – приводит слова Кукурельи Mundo Deportivo.

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