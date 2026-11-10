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Экс-игрок сборной Италии Альберто Аквилани покинул пост тренера «Сассуоло»

Экс-игрок сборной Италии Альберто Аквилани покинул пост тренера «Сассуоло»
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Итальянский «Сассуоло» на официальном сайте объявил об уходе бывшего футболиста сборной Италии Альберто Аквилани с поста главного тренера команды. Новым наставником «нероверди» стал Роберто Д'Аверса, ранее работавший с «Торино», «Эмполи» и рядом других клубов.

«Футбольный клуб «Сассуоло» объявил об освобождении Альберто Аквилани от должности главного тренера первой команды, это касается и всего его тренерского штаба.

Клуб хотел бы поблагодарить тренера и его команду за профессионализм и преданность делу в руководстве «нероверди» и пожелать им удачи в будущем», — сказано в сообщении итальянского клуба.

На данный момент «Сассуоло» с восемью очками располагается на 17-м месте в турнирной таблице Серии А.

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