«Пришлось не по душе». Баэна раскритиковал публичное желание Альвареса уйти из «Атлетико»

Полузащитник «Атлетико» Алекс Баэна рассказал, что публичное заявление нападающего Хулиана Альвареса летом о желании сменить клуб вызвало недовольство в раздевалке и спровоцировало ненужное напряжение в команде.

«Немного странно, когда одноклубник публично заявляет, что хочет уйти. Нам это пришлось не по душе. Я могу понять, если у игрока появляются сомнения, когда к нему проявляют интерес такие клубы, как «Барселона» или «Реал», но в итоге именно то, как он это сделал, по‑настоящему нас разозлило в «Атлетико». Мы бы поддержали его независимо от того, какое решение он принял бы. Главное, что сейчас он с нами, и мы должны окружить его максимальной поддержкой и теплотой», — приводит слова Баэны Goal.

Во время ЧМ‑2026 Альварес заявил, что трансфер в «Барселону» стал бы «лучшим вариантом для всех», и уведомил «Атлетико» о желании перейти. Клуб отказался продавать форварда: гендиректор Мигель Анхель Хиль подчеркнул, что игрока не отпустят ни за какие деньги. «Атлетико» также пожаловался в Королевскую испанскую футбольную федерацию на попытки «Барселоны» переманить игрока.