Гаранин — о лидерстве «Нижнего»: одна-две неудачи, и отрыв превратится в трясучку

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Вадим Гаранин поделился мнением о лидерстве команды в Лиге Pari. На данный момент нижегородцы возглавляют турнирную таблицу Первой лиги с 46 очками, на второй строчке с 34 очками располагается «Урал».

— У нас впереди ещё четыре игры до зимней паузы, сейчас — важнейшая с «Торпедо». Что я буду говорить про отрыв? Одна-две неудачи, и он превратится в трясучку какую-то.

— То есть о комплектовании под РПЛ вы ещё не думали?

— Мы думаем вообще про всё, просто делаем это постепенно. Не говорим, что мы уже куда-то вышли. Ещё тяжелейшие 17 игр с этими полями, как в Красноярске, Набережных Челнах и Уфе. О чём можно говорить, когда мы в Уфе на 90-й минуте забиваем гол? Наверное, мы его заслуживаем своей работой на первом этапе. Но всё настолько на тонкого, — сказал Гаранин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.