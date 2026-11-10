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«Он итальянский Ламин Ямаль». Капелло — о вингере «Ювентуса» Йылдызе

«Он итальянский Ламин Ямаль». Капелло — о вингере «Ювентуса» Йылдызе
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Итальянский тренер Фабио Капелло высоко оценил игру вингера «Ювентуса» Кенана Йылдыза.

«Йылдыз творит такое, чего никто даже представить себе не мог. У него богатое воображение, и он передаёт его другим. Он итальянский Ламин Ямаль», — приводит слова Капелло The Touchline в соцсети.

Игрок сборной Турции присоединился к «Ювентусу» в 2022 году. За туринский клуб Йылдыз провёл 132 официальных матча, в которых отметился 27 голами и 21 результативной передачей. Вингер продлил контракт с клубом до лета 2030 года.

После 11 туров Серии А «Ювентус» занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 18 очков.

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