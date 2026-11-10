Сборная России по футболу прибыла в Ташкент

Пресс-служба сборной России по футболу сообщила, что национальная команда прибыла в Ташкент, где проведёт первый товарищеский матч в рамках текущего международного сбора с командой Узбекистана. Встреча запланирована на четверг, 12 ноября.

О прибытии российской команды в столицу Узбекистана пресс-служба сборной объявила при помощи видео, которое было опубликовано в телеграм-канале. Стартовый свисток в товарищеском матче национальных команд России и Узбекистана прозвучит в 18:00 мск.

В своём следующем матче сборная России сыграет с национальной командой Венесуэлы. Игра состоится 17 ноября в Москве на стадионе «Лужники».