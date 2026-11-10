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Сборная России по футболу прибыла в Ташкент

Сборная России по футболу прибыла в Ташкент
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Пресс-служба сборной России по футболу сообщила, что национальная команда прибыла в Ташкент, где проведёт первый товарищеский матч в рамках текущего международного сбора с командой Узбекистана. Встреча запланирована на четверг, 12 ноября.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
12 ноября 2026, четверг. 18:00 МСК
Узбекистан
Не начался
Россия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

О прибытии российской команды в столицу Узбекистана пресс-служба сборной объявила при помощи видео, которое было опубликовано в телеграм-канале. Стартовый свисток в товарищеском матче национальных команд России и Узбекистана прозвучит в 18:00 мск.

В своём следующем матче сборная России сыграет с национальной командой Венесуэлы. Игра состоится 17 ноября в Москве на стадионе «Лужники».

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