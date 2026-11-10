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«Барселона» и Бразильская конфедерация футбола пришли к соглашению по Рафинье

«Барселона» и Бразильская конфедерация футбола пришли к соглашению по Рафинье
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«Барселона» и Бразильская конфедерация футбола (CBF) координируют свои действия, чтобы регулировать игровое время нападающего Рафиньи. Об этом сообщает Globo.

По информации источника, основная цель данного соглашения — свести к минимуму риск третьей травмы подряд.

Напомним, во время сентябрьского и октябрьского перерыва Рафинья вернулся в расположение клуба с травмой подколенного сухожилия правой ноги. Тогда же президент «Барселоны» Жоан Лапорта раскритиковал решение увеличить паузу на игры сборных до трёх недель.

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти вызвал Рафинью на ноябрьские товарищеские матчи с Японией (14 ноября) и Сингапуром (17 ноября).

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