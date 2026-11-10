Джуд Беллингем: чемпионат мира — 2026 стал самым ярким опытом в моей жизни

Полузащитник мадридского «Реала» и сборной Англии Джуд Беллингем поделился воспоминаниями о чемпионате мира — 2026, на котором англичане дошли до полуфинала и завоевали бронзовые медали.

«Для меня чемпионат мира, пожалуй, стал самым ярким опытом в жизни. Говорю это без преувеличения. Футбол был очень качественный, мне вообще очень понравилось находиться в США и видеть, как фанаты сборной Англии прилетали туда, распевая Wonderwall. Я сознательно решил наслаждаться каждой минутой, пока находился посреди всего этого. Подобное в жизни бывает не так часто. Это нечто особенное», — приводит слова Беллингема Vogue.