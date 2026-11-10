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Матвей Сафонов поделился эмоциями от начала сборов национальной команды

Матвей Сафонов поделился эмоциями от начала сборов национальной команды
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Голкипер «ПСЖ» и сборной России Матвей Сафонов поделился впечатлениями от начала сборов национальной команды. В ноябре сборная проведёт два товарищеских матча в рамках международного окна ФИФА: 12 ноября – с Узбекистаном на выезде, 17 ноября – с Венесуэлой дома.

«Начались сборы с национальной командой! Увиделся с ребятами, каждый раз получаю большое удовольствие от наших встреч. Успели потренироваться в Москве и уже полететь в Узбекистан на игру.

Дни насыщенные, много съёмок и интересных событий. Даже кое-что подготовили к Новому году. А в остальном всё как обычно: тренируюсь, пью кофе и получаю удовольствие от того, что происходит», — написал Сафонов в телеграм-канале.

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