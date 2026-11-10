Правнук Бенито Муссолини Романо Флориани продлил контракт с «Лацио»

«Лацио» объявил о продлении контракта с 23-летним защитником Романо Флориани Муссолини. Новое соглашение рассчитано до 2031 года.

Романо Флориани — сын Мауро Флориани и Алессандры Муссолини, внучки Бенито Муссолини. Муссолини — лидер Национальной фашистской партии Италии, возглавлявший Италию как премьер-министр в 1922-1943 годах.

«Продление контракта с клубом, который носит эти цвета, – повод для огромной гордости. Это дополнительная мотивация выкладываться на максимум. Вперёд, «Лацио»!» – приводит слова Флориани пресс-служба клуба.

Романо перешёл в «Лацио» в 2016 году из академии «Ром