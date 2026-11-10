Джуд Беллингем поделился мнением об изучении испанского языка

Полузащитник мадридского «Реала» и сборной Англии Джуд Беллингем высказался об изучении испанского языка.

«Думаю, многое зависит от того, насколько ты веришь в себя и готов ли ты начать разговаривать. Ты осознаёшь, что в твоей речи будут ошибки. Но если люди поймут сказанное тобой, то могут подумать: «По крайней мере он хотя бы старается», — приводит слова Беллингема Vogue.

Джуд Беллингем выступает за мадридский «Реал» с лета 2023 года. К этому моменту футболист провёл за команду 156 матчей во всех турнирах, в которых забил 51 гол и отдал 37 голевых передач. Вместе с «лос бланкос» хавбек стал чемпионом Испании, выиграл Суперкубок страны, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Международный кубок ФИФА.