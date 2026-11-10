«В клубе его высоко ценят». Фабрицио Романо высказался о перспективах Почеттино в «МЮ»

Журналист и инсайдер Фабрицио Романо прокомментировал вариант с назначением Маурисио Почеттино на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед». Ранее сообщалось, что «красные дьяволы» будут вынуждены заплатить $ 10 млн, если захотят назначить аргентинца. Такая сумма отступных прописана в соглашении с Федерацией футбола США.

«Почеттино соответствует ряду критериев для «Манчестер Юнайтед» — у него есть международный опыт и многое другое. В клубе его высоко ценят, так что он определённо входит в число претендентов. Кроме того, сам тренер открыт к предложению о работе. Сейчас главный вопрос в том, решит ли «Манчестер Юнайтед» сделать ставку на него и назначить на пост.

Велись переговоры с его представителями. В контракте Почеттино прописана сумма отступных. В «Юнайтед» знают, во сколько обойдётся его переход. Теперь нужно посмотреть, какое решение примут внутри клуба — с учётом позиции владельцев, директоров и всех, кто участвует в этом процессе. Но кандидатура Почеттино однозначно должна рассматриваться», — сказал Романо в видео, опубликованном в соцсети.

«Манчестер Юнайтед» пока официально не уволил главного тренера Майкла Кэррика, однако, ряд зарубежных СМИ считает, что это решение ожидается в ближайшее время. «Юнайтед» занимает 18-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, одержав лишь одну победу в 10 стартовых матчах сезона.