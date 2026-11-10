Юрий Сёмин не стал исключать возможность возвращения в «Локомотив» при наличии предложения

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о возможном возвращении в столичный клуб.

— Готовы ли вернуться в «Локомотив» в качестве главного тренера, если поступит предложение от клуба?

— Это вопрос не ко мне. Но если будет предложение, то будем в этом плане иметь разговор.

К болельщикам «Локомотива» я всегда относился очень хорошо, и они мне всегда помогали добиваться больших результатов, — приводит слова Сёмина Sport24.

6 ноября глава совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных объявил об уходе из клуба главного тренера Михаила Галактионова — решение последовало после поражения от «Рубина» со счётом 0:1 в 14‑м туре Альфа-Банк РПЛ. При этом официальная информация об отставке Галактионова пока не опубликована: на сайте клуба он по‑прежнему указан в качестве главного тренера.