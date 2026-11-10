Де ла Фуэнте — о проблемах Ямаля с коленом: в первую очередь мы думаем о его здоровье

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте заявил, что решение не задействовать Ламина Ямаля в матче Лиги наций с Чехией связано с нежеланием рисковать. Ранее стало известно, что вингер «Барселоны» не приехал в расположение сборной из-за проблем с коленом, но может сыграть с Англией в воскресенье, 15 ноября.

«Это правильное решение. Безусловно, он хотел играть, и, если бы у нас возникла чрезвычайная ситуация, мы выпустили его в стартовом составе [на матч с Чехией]. Но рисковать не стоило. Очевидно, в первую очередь мы