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Де ла Фуэнте — о проблемах Ямаля с коленом: в первую очередь мы думаем о его здоровье

Де ла Фуэнте — о проблемах Ямаля с коленом: в первую очередь мы думаем о его здоровье
Комментарии

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте заявил, что решение не задействовать Ламина Ямаля в матче Лиги наций с Чехией связано с нежеланием рисковать. Ранее стало известно, что вингер «Барселоны» не приехал в расположение сборной из-за проблем с коленом, но может сыграть с Англией в воскресенье, 15 ноября.

Лига наций УЕФА. Лига A . Группа 3. 5-й тур
12 ноября 2026, четверг. 22:45 МСК
Чехия
Не начался
Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Это правильное решение. Безусловно, он хотел играть, и, если бы у нас возникла чрезвычайная ситуация, мы выпустили его в стартовом составе [на матч с Чехией]. Но рисковать не стоило. Очевидно, в первую очередь мы