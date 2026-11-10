Джуд Беллингем: я никогда не стремился к тому, чтобы меня возводили на пьедестал

Полузащитник мадридского «Реала» и сборной Англии Джуд Беллингем поделился мнением о внимании болельщиков к своей персоне и о своей ответственности перед обществом.

«Если у ребёнка есть возможность сделать фото с тобой, он ещё долго будет очень рад. Для тебя же это лишь несколько секунд. Но я думаю, что порой болельщики возводят футболистов на пьедестал, а я никогда особо не стремился к тому, чтобы на меня смотрели таким образом. Я бы хотел, чтобы во мне прежде всего видели обычного человека.

Тебе просто нельзя вести себя так, как тебе вздумается, а после этого и дальше представлять целый город или страну каждый раз, когда надеваешь игровую форму. Ведь ты являешься для кого-то примером и вдохновением. Желаешь ты того или нет, но на тебя смотрит следующее поколение. Считаю это привилегией. Я всегда говорил, что вне поля хочу оставаться джентльменом.

Такова моя жизнь. Мне платят за это. Это моя работа, а не какое-то увлечение. В меня вкладывают очень много денег. Болельщики очень верны команде, они тратят огромные суммы, чтобы приехать и поддержать нас», — приводит слова Беллингема Vogue.