Кукурелья — о Гюлере: он выглядит как ребёнок, но его игра впечатляет

Защитник мадридского «Реала» и сборной Испании Марк Кукурелья высказался о турецком полузащитнике команды Арде Гюлере и отметил его значительное влияние на игру мадридского клуба.

«Я расскажу о человеке, который остаётся в тени, об Арде Гюлере. Когда он играет, мы становимся совсем другой командой. Он выглядит как ребёнок, но его игра впечатляет, он большой мастер», – приводит слова Кукурельи Managing Madrid.

В текущем сезоне 21-летний Гюлер провёл 14 матчей во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и семью результативными передачами. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 100 млн. Контракт полузащитника с «Реалом» рассчитан до лета 2029 года.