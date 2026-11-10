Корнеев назвал катастрофой то, что Максименко остаётся вратарём «Спартака»

Бывший тренер сборной России Игорь Корнеев раскритиковал игру вратаря «Спартака» Александра Максименко в матче 14-го тура Альфа-Банк РПЛ с «Акроном». Встреча прошла в Москве в воскресенье, 8 ноября, и завершилась победой хозяев со счётом 2:1. На 82-й минуте Максименко получил красную карточку. Для голкипера это удаление стало вторым в сезоне.

«Это стопроцентное удаление, потому что игрок «Акрона» мог принимать мяч и сразу бить в пустые ворота. Бабич