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Корнеев назвал катастрофой то, что Максименко остаётся вратарём «Спартака»

Корнеев назвал катастрофой то, что Максименко остаётся вратарём «Спартака»
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Бывший тренер сборной России Игорь Корнеев раскритиковал игру вратаря «Спартака» Александра Максименко в матче 14-го тура Альфа-Банк РПЛ с «Акроном». Встреча прошла в Москве в воскресенье, 8 ноября, и завершилась победой хозяев со счётом 2:1. На 82-й минуте Максименко получил красную карточку. Для голкипера это удаление стало вторым в сезоне.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 14-й тур
08 ноября 2026, воскресенье. 16:15 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 1
Акрон
Тольятти
1:0 Тедич – 42'     1:1 Лончар – 58'     2:1 Пруцев – 64'    
Удаления: Максименко – 84' / нет

«Это стопроцентное удаление, потому что игрок «Акрона» мог принимать мяч и сразу бить в пустые ворота. Бабич