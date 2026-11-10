Орельен Тчуамени из-за травмы может пропустить ближайшие матчи сборной Франции — L'Équipe

Полузащитник сборной Франции Орельен Тчуамени получил повреждение во время тренировки национальной команды. Об этом сообщает L'Équipe.

Отмечается, что футболист не смог завершить тренировку в составе национальной команды. В ближайшее время игрок пройдёт медицинское обследование для установления точного диагноза. Тчуамени рискует пропустить ближайшие матчи «трёхцветных» в Лиге наций УЕФА — с Италией (12 ноября) и Турцией (15 ноября).

В предыдущую паузу на матчи сборных Орельен Тчуамени также не смог помочь своей команде, поскольку восстанавливался от мышечной травмы бедра, полученной на чемпионате мира — 2026.