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Орельен Тчуамени из-за травмы может пропустить ближайшие матчи сборной Франции — L'Équipe

Орельен Тчуамени из-за травмы может пропустить ближайшие матчи сборной Франции — L'Équipe
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Полузащитник сборной Франции Орельен Тчуамени получил повреждение во время тренировки национальной команды. Об этом сообщает L'Équipe.

Отмечается, что футболист не смог завершить тренировку в составе национальной команды. В ближайшее время игрок пройдёт медицинское обследование для установления точного диагноза. Тчуамени рискует пропустить ближайшие матчи «трёхцветных» в Лиге наций УЕФА — с Италией (12 ноября) и Турцией (15 ноября).

В предыдущую паузу на матчи сборных Орельен Тчуамени также не смог помочь своей команде, поскольку восстанавливался от мышечной травмы бедра, полученной на чемпионате мира — 2026.

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