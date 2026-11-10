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Тренер «Спортинга» Фонсека настаивает на трансфере форварда «Реала» этой зимой — AS

Тренер «Спортинга» Фонсека настаивает на трансфере форварда «Реала» этой зимой — AS
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Португальский «Спортинг» намерен подписать нападающего «Реала» Эндрика в январе, сообщает AS.

По информации источника, тренер Паулу Фонсека лично обратился к руководству клуба с просьбой оформить трансфер: он знаком с Эндриком по совместной работе в «Лионе». Сам бразилец рассматривает «Спортинг» как один из возможных вариантов продолжения карьеры, но пока не принял окончательного решения о переходе.

Также сообщается, что игрок не исключает возможности постоянного трансфера, не на правах аренды, а с соглашением, гарантирующим «Реалу» контроль над его будущим. Этого можно добиться либо путём продажи лишь части прав на игрока, либо с помощью опции обратного выкупа на несколько сезонов — такой вариант будет выгоден для клуба.

В прошлом сезоне (с января по июнь 2026 года) Эндрик выступал под руководством Фонсеки в «Лионе» на правах аренды. За это время он провёл 21 матч, забил восемь голов и отдал семь результативных передач.

В Ла Лиге — 2026/2027 нападающий принял участие лишь в четырёх матчах, отыграв суммарно 85 минут.

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