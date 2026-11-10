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«Арсенал» хочет подписать вингера зимой. Клубу интересны Крупи, Эндрик, Баэна и Нуса

«Арсенал» хочет подписать вингера зимой. Клубу интересны Крупи, Эндрик, Баэна и Нуса
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Лондонский «Арсенал» хочет подписать вингера в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает The Independent.

По информации источника, основным вариантом «канониров» является 20-летний Эли Крупи, однако «Борнмут» вряд ли согласится продать француза до следующего лета. Также рассматривается возможность подписания Алекса Баэны из мадридского «Атлетико», Эндрика из «Реала» и Антонио Нусы, выступающего за «РБ Лейпциг».

Отмечается, что любые сделки «Арсенала», скорее всего, будут зависеть от продажи игроков. В связи с этим команду может покинуть Мартин Субименди, которым интересуются «Реал», «Атлетико» и «Челси».

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